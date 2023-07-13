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İHA
HABER GİRİŞ
13.07.2023 15:15
, 13.07.2023 15:18
SON GÜNCELLEME
13.07.2023 15:18
İstanbul'daki çöp toplama merkezinde yangın
İstanbul Esenyurt’ta bulunan çöp toplama merkezine ait bakım onarım atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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