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Türkiye
İHA 13.07.2023 15:15

İstanbul'daki çöp toplama merkezinde yangın

İstanbul Esenyurt’ta bulunan çöp toplama merkezine ait bakım onarım atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki çöp toplama merkezinde yangın

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