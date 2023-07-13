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Türkiye
İHA 13.07.2023 14:41

Temmuzda eksi 35 derecelik Ağrı Dağı zirvesine tırmandılar

Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvede dans ederek zirvenin tadını çıkardı.

Temmuzda eksi 35 derecelik Ağrı Dağı zirvesine tırmandılar

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

Temmuzda eksi 35 derecelik Ağrı Dağı zirvesine tırmandılar

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra eksi 35 dereceyi bulan soğukta Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi.

Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans etti.

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