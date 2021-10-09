Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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