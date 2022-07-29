Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyonda 23 tutuklama
[AA (Arşiv)]
İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin 23’ü tutuklandı. Çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, geçtiğimiz salı günü “uyuşturucuyla mücadele” çerçevesinde “torbacı” ve “sokak satıcısı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, Üsküdar merkezli gerçekleştirilen çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmıştı.
Çeşitli türde çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği baskınlarda gözaltına alınan zanlıların işlemleri dün sona erdi.
Emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerin biri serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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