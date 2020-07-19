İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 92 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona, gündüz Bağcılar'da kovaladığı şüpheliler tarafından şehit edilen Erkan Gökteke'nin adı verildi.

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda İran uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, satışa hazır ve yapım aşamasında toplam 92 kilogram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitlenebilir poşet ele geçirildi.