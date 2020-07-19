Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Bağcılar'da şehit olan Polis Memuru Erkan Gökteke'nin isminin verildiği bir operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 92 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 92 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona, gündüz Bağcılar'da kovaladığı şüpheliler tarafından şehit edilen Erkan Gökteke'nin adı verildi.
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda İran uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, satışa hazır ve yapım aşamasında toplam 92 kilogram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitlenebilir poşet ele geçirildi.
Sıradaki Haber
22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz