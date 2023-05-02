Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.05.2023 16:20

İstanbul'da zehir tacirlerine geçit verilmedi: 75 tutuklama

İstanbul'da narkotik ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde yakalanan 75 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine geçit verilmedi: 75 tutuklama
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilip suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçe emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla 24-30 Nisan'da düzenledikleri operasyon ve denetimlerde 59 kilo 601 gram uyuşturucu ile 62 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 75 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 75 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Sudan'da 7 günlük ateşkes
17:27
Mardin'de şehit olan Astsubay Gündüz'ün kanı yerde kalmadı
17:28
Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan ayıya idam cezası istendi
17:19
Bakan Akar: Teröristler ya gömülecek ya adalete teslim olacak
17:15
Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak
16:49
Kenya'da hükümet karşıtları haftalar sonra yeniden sokaklara indi
Fotoğrafseverler Sultan Alparslan diyarındaki laleleri fotoğrafladı
Fotoğrafseverler Sultan Alparslan diyarındaki laleleri fotoğrafladı
FOTO FOKUS
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ