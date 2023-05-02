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Türkiye
İHA 02.05.2023 14:05

Çiftçilere destek ödemeleri yatırılmaya başlandı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin maliyetlerine katkı sağlamak için destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

Çiftçilere destek ödemeleri yatırılmaya başlandı
[Fotograf: İHA]

Desteklemeler arasında yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi ile katı organik-organomineral gübre desteği yer alıyor.

28 Nisan itibarıyla yapılan ödemelerin 2022 yılı için yapıldığı söylenilen açıklamada, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği'nin üç dilim halinde ödeneceği, diğer desteklerin ise tek seferde ödeneceği bilgisi verildi.

TC kimlik numarasına göre ücretler yatırılacak

Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği 3 dilim halinde TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar 28 Nisan saat 18.00'den sonra, son hanesi 6-4 olanlar 5 Mayıs saat 18.00'den sonra, son hanesi 2-0 olanlar 12 Mayıs saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

İl Müdürü İzzet Murat, bakanlığın üretim ve üretici odaklı desteklemeleriyle üreticinin yanında yer aldığını vurgulayarak, desteklemelerin üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi.

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi kapsamında 3 milyon 182 bin TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi 845 bin TL, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği ise 244 bin TL ödeme yapıldı. 

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