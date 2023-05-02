Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri 1200 personel arıyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 22 yaşlarındaki Baran Aslantaş ve Mehmet Can Demiral ile 21 yaşındaki Azad Demiral'ın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik bölümü ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında aramalar yoğunlaştırılıyor.

Yaklaşık 1200 personelin görev aldığı çalışmalarda ekipler, bot ve dronlar yardımıyla çay ve baraj gölünün kıyı kesimleri ile su yüzeyini kontrol ediyor.

Sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını inceleyen ekipler, yaklaşık 12 gündür kayıp olan 3 genci bulmaya çalışıyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca dün ulaşmıştı.