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Türkiye
AA 02.05.2023 11:40

Korsan taksiyle insan kaçakçılığı: 11 tutuklama

İstanbul polisinin, şüpheli pozisyonlarda bulunan Türk vatandaşı ve düzensiz göçmenleri korsan taksilerle sınır illerine taşıyan şüphelilere yönelik operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

Korsan taksiyle insan kaçakçılığı: 11 tutuklama
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, şüpheli pozisyonda bulunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilerin korsan taksicilik yöntemiyle sınır illerine götürüldüğünü tespit etti.

Yurt dışına çıkış güzergahlarında korsan taksicilik yoluyla taşımacılık yapan şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, tespit edilen araçların plakalarının çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kullanımına tahsis edilen "MA ve MZ" harf grubundan olduğunu belirledi.

Çalışmaların ardından suçluların deşifre edilebilmesi amacıyla harekete geçen ekipler, çeşitli tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi yakaladı.

11 düzensiz göçmen kaçakçılığını organize eden şüphelilere operasyon

İstanbul'da korsan taksicilikle düzensiz göçmenlerin taşınmasına yönelik çalışmalarına devam eden ekipler, 11 farklı göçmen kaçakçılığı eylemini organize ettikleri belirlenen bazı şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin, korsan taksicilik yaparak, düzensiz göçmenler ile ülkede çeşitli suçlardan aranan ya da kesinleşmiş cezası bulunan kişileri sınır illerine taşıdıklarını belirleyen ekipler, 7 ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 11'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu 36 kişi ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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