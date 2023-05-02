Depremzedelere şifa dağıtan Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekiyor

Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık kuruluşu Konya Şehir Hastanesi, açılışının gerçekleştiği 2 Ekim 2020'den bugüne koronavirüs salgını başta olmak üzere yüz binlerce hastaya şifa dağıttı.

Konya'da yaklaşık 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan şehir hastanesinde geçen yıl 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti verildi.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanede 74 farklı branşta, 308 poliklinik odası, 266 yoğun bakım odası, 14 doğum ünitesi ve 49 ameliyathane bulunuyor. Sağlık merkezinde hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti de bulunuyor.

2022'de 92 bin ameliyat yapıldı

Hastanenin Başhekimi Oğuzhan Günenc, hastanenin açılışından bu yana verdiği hizmetle bölgenin sağlık üssü haline geldiğini söyledi.

Günenc, hastanede yanık merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, çocuk kalp damar merkezi, girişimsel nöroloji ve inme merkezi ile bölgesel çapta hizmet verildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hastanemizde şu anda 474 hekim, 329 asistan hekim olmak üzere 3 bin 494 sağlık çalışanımız görev yapmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana Konya ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunarak 2022'de 549 bini acil servisten olmak üzere 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sağladı. Aynı dönemde hastanemizde 35 bini özellikli olmak üzere 92 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir."

Depremzedelere de şifa dağıttı

Konya Şehir Hastanesinin bölgesinde sağlıkta lokomotif kuruluş olmasını hedeflediklerini anlatan Günenc, şöyle konuştu:

"Hastanemiz merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından binlerce depremzedeye de destek oldu. Hastanemizi depremzede olarak başvuran binlerce hastamız oldu. Bu hastalarımızdan 63 yoğun bakımda 250'si serviste tedavi altına alındı."

"Hemşirelerimizin güler yüzü, tatlı dili yeter"

Hastanenin Nöroloji Bölümünde tedavi gören 71 yaşındaki Ahmet Işık, ilgi ve hizmetten çok memnun olduğunu söyleyerek, "Bu hastanede yapılan her şeyden memnunum. Bir kere temizliği, hemşirelerimizin güler yüzü, tatlı dili yeter" diye konuştu.

Refakatçi olarak babası Ahmet Işık’ın yanında kalan Tuba Işık da babasının Kıbrıs gazisi ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Babamın rahatsızlığı nedeniyle geldik. İki kez beynine pıhtı attı. Üzgündük, çok mutsuzduk, ne olacağını bilmiyorduk. Ama hastane bize umut oldu. Herkes çok iyi çok memnun kaldım. Gerek temizlik personellerimiz gerekse hemşirelerimiz, doktorlarımız olsun çok güler yüzlüler ve çok ilgileniyorlar. Geldiğimizde çok kötüydük ama şu an iyiyiz.”