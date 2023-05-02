Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandırdılar

Kendilerine sahte kimlik çıkaran dolandırıcıların hedefinde İstanbul'da yaşayan bir iş insanı vardı. 3 milyon liralık dolandırıcılığın detaylarına TRT Haber ulaştı.

İş insanı, İstanbul Mali Şube Ekonomik Suçlar Büro Amirliği'ne şikayetçi oldu. Kripto para vaadiyle dolandırılan müştekinin şebeke üyeleriyle yazışmalarına ulaşıldı.

Dolandırıcıların 'büyücü' oyunu

İddiaya göre, dolandırıcılar iş insanını önce "sözde büyücüye" götürdü, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yerleşkesi etrafında sahte kimlikli 2 şebeke üyesi ile buluşturdu.

Sahte MİT mensupları iş insanına 6 aylık ev kiralatıp, burada yerli kripto para piyasasıyla uğraşacaklarını söyledi. 2 dolandırıcı 48 bin lira olan kira için kadından 200 bin lira aldı. Bilgisayar istekleri de yazışmalara yansıdı.

Dolandırıldığını anlayan müşteki parasını istedi ancak attığı mesajlara karşılık alamadı. Şebeke için aldığı bilgisayarlarla polise giderek şikayetçi oldu.

Yapılan çalışmalar ve bilgisayarlardan alınan parmak izleriyle 15 şüpheli belirlendi. Sözde büyücünün de şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kamera: Ahmet Uğur Baş