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Türkiye
AA 02.05.2023 12:07

Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi

Depremlerden etkilenen Gaziantep'te belediye bünyesindeki tarihi mekanların restorasyonu tamamlandı.

Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
[Fotograf: AA]

Depremlerde hasar alan konut ve iş yerlerinin yanı sıra kentteki ziyaretçilerin uğrak mekanı olan müze, han, hamam, geleneksel konutlar, camiler, çeşmeler, kasteller gibi tarihi mekanlar da zarar gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kendi bünyesinde bulunan ve hasara uğrayan tarihi mekanların aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, kentte bulunan tarihi mekanların bir çoğunun hasara uğradığını söyledi.

"İki ayda restore edildi, ziyarete açıldı"

Gürsel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tarihi yapılarda mimarların yardımıyla aslına uygun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ekiplerin alanlarda hızla çalıştığını ve onarımı yapıldığını anlatan Gürsel, şunları söyledi:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan müze ve işletmelerde, anıtsal yapılarda, Hışvahan, Sabunhan, Pekmezhan gibi restorasyonu devam eden hanlarda basit müdahalelerle çözülen işler yapıldı. Yapılar, iki ayda restore edildi ve tamamının onarımı tamamlandı. Buraları ziyaretçilere açmış bulunmaktayız."

Gürsel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın geçen ay kentteki tarihi yapıları incelediğini ifade etti.

Gaziantep Kalesi'nin de kısa süre içerisinde restorasyonu tamamlanacak

Toplantılar neticesinde, depremlerde hasara uğrayan Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu için ihalenin tamamlandığının kendileriyle paylaşıldığını dile getiren Gürsel, kısa süre içerisinde buranın da restorasyonunun tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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