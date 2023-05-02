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Türkiye
İHA 02.05.2023 15:34

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 75 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 75 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili kent genelinde bir dizi çalışma yapıldı.

Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 24-30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde birçok farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 99 bin 917 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 75’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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