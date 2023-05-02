İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 75 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili kent genelinde bir dizi çalışma yapıldı.

Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 24-30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde birçok farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 99 bin 917 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 75’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.