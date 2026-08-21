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Türkiye
AA 21.08.2026 11:58

İstanbul'da Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde yapılacak tören provaları nedeniyle, bazı yollar 23 Ağustos'ta kapatılacak.

İstanbul'da Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı
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