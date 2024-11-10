İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.