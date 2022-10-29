Batman'dan İstanbul'a gelen 01 DUU 19 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarında durdurarak araçta bulunan yaklaşık 20 yolcuyu indirdi.

Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, olay yerine gelen servis minibüslerine bindirilerek otogara götürüldü.