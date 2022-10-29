Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
25 milyon liralık otomobile kurşun yağmuru
[Fotograf: İHA]
Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 25 milyon liralık lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerindeki galeriye gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.
Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.
Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Bireysel Silahlanma
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