İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımların yaşandığı Bayraklı ilçesinde arama kurtarma ekipleri onlarca kişiyi enkaz altından kurtardı.

Arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemi İzmir depreminde daha da anlaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre deprem öncesinde İzmir'de 22 bin olan sisteme kayıtlı "AFAD Gönüllüsü" sayısı geçen 2 yıllık sürede 44 bin 272'ye yükseldi. İlçe belediyelerinde de ayrıca toplam 1700 kişinin yer aldığı 27 destek ekibi oluşturuldu.

Verilen eğitimlerle kentte profesyonel arama kurtarma görevlisi sayısı da iki katını geçti. Depremden önce 8'i AFAD bünyesinde, 8'i de diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı olmak üzere 16 olan ekip sayısı 27'ye, profesyonel arama kurtarma görevlisi sayısı da 300'den 650'ye yükseldi.

AFAD gönüllü olmaya çağırıyor

AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, depremin ardından İzmir'de afet bilincinin daha çok geliştiğini ifade etti.

İzmir il Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün eğitim sahasında, arama kurtarmacı eğitimleri verildiğini aktaran Muhcı, çevrim içi gönüllü eğitimlerin de devam ettiğini belirterek "Deprem öncesine göre kıyasladığımızda vatandaşlarımız çok daha bilinçli. Sürekli olarak online eğitimlerle ya da sivil toplum kuruluşlarının eğitimlerine katılarak Afet Gönüllülerine katılmak için sıraya girmiş durumdalar." dedi.

Afet eğitimlerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Muhcı şunları söyledi:

"Edinilebilecek en küçük bir bilgi olası bir afet anında ya bizim ya da sevdiklerimizin komşularımızın, halkımızın canını kurtarabilir. Biz buradan bütün halkımıza sesleniyoruz; sevdiklerimizin, halkınızın kahramanı olmak için afet gönüllüsü eğitimlerini alın. Bizimle birlikte olası herhangi bir afette omuz omuza görev yaparak vatandaşlarımız için gerekli çalışmayı hep birlikte gerçekleştirelim. Ben olmasam ne olur ki demeyin; emin olun bir kişi dahi eksik olsak biz hep bir kişi eksik kalacağız. Bunun için eğitimlere tüm halkımızı davet ediyoruz."

AFAD'dan afet eğitimi alan öğretmen Teslime Şahin, İzmir depreminin ardından afet destek gönüllüsü olarak çalıştığını, afet anında insana ne kadar ihtiyaç duyulduğunu yaşayarak gördüğünü belirtti.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün arama ve kurtarma ekibi kurduğunu ve orada görev alacağını aktaran Şahin, "İnsanlara yardımcı olabilmenin duygusu beni insani olarak rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

Öğretmen Fatma Birdal ise üniversitede eğitim alırken de afet bölgelerine gittiğini, insanlara yardım etmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.