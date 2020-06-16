İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."