Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, merkez teşkilatında açık bulunan kadrolar için üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği lisans programları ile çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerini bitiren adaylardan toplam 10 personel alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Öğretmen alımı için 2018 veya 2019'da sınavın KPSSP121-16 puan türünden en az 60, çocuk gelişimcisi için de 2018'de B grubu kadrolar için yapılan sınavın KPSSP3 puan türünden en az 60 alma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartı bulunuyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 22 Haziran-6 Temmuz 08.30-16.30 saatlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaatta bulunacak.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurt dışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvuru onaylatma işlemlerini üçüncü şahıslar gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin tüm duyurular da Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.