Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2024 16:21

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da, Ramazan Bayramı öncesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik köpek ve polis helikopterinin de katıldığı denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlarda arama yapıldı.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

Kent genelindeki uygulamada, polis ekipleri Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih başta olmak üzere birçok noktada denetim noktası oluşturdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı uygulamada, sürücülerin evrakları kontrol edildi, şüphelenilen durumlarda araçlar ile kişilerin üzeri arandı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimde, trafik ekipleri sürücüler ve araçlara ait belgeleri incelerken, asayiş ekipleri kişi ve araçlarda arama yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dedektör narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Polis ekipleri denetim sırasında vatandaşların bayramını da kutladı.

ETİKETLER
İstanbul Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Patates deposundaki göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:53
Malezya, Meta ve TikTok'tan zararlı içerik denetiminin artırılmasını istedi
16:41
Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı
16:38
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
16:39
Netanyahu, Refah'a kara saldırısını "dünyada hiçbir gücün" engelleyemeyeceğini söyledi
16:38
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
16:42
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ