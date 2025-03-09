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Türkiye
AA 09.03.2025 21:34

İstanbul'da vinç sepetinden düşen 4 işçi yaralandı

Bahçelievler'de bakım çalışması yapmak için bindikleri vincin sepetinden düşen 4 işçi yaralandı.

İstanbul'da vinç sepetinden düşen 4 işçi yaralandı

Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta boş arsada bulunan bir vincin sepeti, işçilerin bakım çalışması yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yamuldu. Sepette bulunan 4 işçi zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede önlem aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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