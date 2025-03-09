İstanbul'da vinç sepetinden düşen 4 işçi yaralandı

Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta boş arsada bulunan bir vincin sepeti, işçilerin bakım çalışması yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yamuldu. Sepette bulunan 4 işçi zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2'si ağır 4 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede önlem aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.