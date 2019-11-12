Türkiye
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli12 Kasım 2019 Salı 09:32 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 09:35
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı hatlarda vapur seferleri yapılamıyor.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.
Şehrin bazı noktalarında görüş mesafesi oldukça düşük.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi üzerinde de sis etkili oluyor.
Yoğun sis nedeniyle şehit hatlarının Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Eminönü-Üsküdar seferleri yapılamıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul'daki vapur seferleri sisli hava