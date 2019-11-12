İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Şehrin bazı noktalarında görüş mesafesi oldukça düşük.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi üzerinde de sis etkili oluyor.

Yoğun sis nedeniyle şehit hatlarının Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Eminönü-Üsküdar seferleri yapılamıyor.

Kaynak: TRT Haber