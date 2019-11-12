Türkiye
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu12 Kasım 2019 Salı 07:39 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 07:55
İstanbul Başakşehir'de 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA