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Türkiye
AA 17.09.2023 20:13

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.


Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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