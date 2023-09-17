İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN NARKOTİK OPERASYONUNDA 4️⃣ ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI❗️#İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce #Büyükçekmece ve #Üsküdar’da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Operasyonlar sonucunda 4️⃣4️⃣ kilo skunk maddesi…
Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."