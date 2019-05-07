Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.





Çok sayıda gözaltı var

Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Binaya giren polis içeride arama ve gözaltı işlemi yaptı. Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA