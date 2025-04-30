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Türkiye
TRT Haber 30.04.2025 22:17

İstanbul'da usulsüz çakar kullanan araca 155 bin lira ceza

İstanbul Beşiktaş’ta usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi ve 155 bin 401 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da usulsüz çakar kullanan araca 155 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.

Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır." 

 

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Ali Yerlikaya
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