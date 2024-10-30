İstanbul'da üst geçide çarpan tır, dorsesinden ayrıldı

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

12 Mart 2024'te üst geçide çarpan tırın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan tır dorsesinden ayrıldı.

Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen vinç yardımıyla tır ve dorsesi bulunduğu yerden kaldırıldı.