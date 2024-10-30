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Türkiye
İHA 30.10.2024 17:07

Yanan yolcu otobüsünü akaryakıt istasyonuna çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüs sürücüsü, motor bölümünde yangın çıkan otobüsü akaryakıt istasyonuna çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan yolcu otobüsünü akaryakıt istasyonuna çekti

Eskişehir'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motor bölümünden yoğun dumanlar çıkması sonucu büyük bir tehlike atlattı.

Dumanları gören sürücü, otobüsü şehrin girişindeki bir benzinliğe çekti ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yolcuları tahliye ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Herhangi bir yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Otobüs Tekirdağ Yangın
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