Yanan yolcu otobüsünü akaryakıt istasyonuna çekti

Eskişehir'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motor bölümünden yoğun dumanlar çıkması sonucu büyük bir tehlike atlattı.

Dumanları gören sürücü, otobüsü şehrin girişindeki bir benzinliğe çekti ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yolcuları tahliye ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Herhangi bir yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.