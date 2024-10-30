Hasta yakını, doktoru makas ve su ısıtıcısıyla darp etti

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darp etti.

Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Şüphelinin serbest kalmasına itiraz edildi

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.