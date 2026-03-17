Türkiye
AA 17.03.2026 12:11

İstanbul'da trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza

İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

