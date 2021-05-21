Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da gün boyu yağmur etkisini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşmasıyla trafikte yoğunluk arttı. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'i aştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Etiketler: Hava Durumu Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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