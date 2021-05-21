Van Gölü'ne akan Erciş'teki Deli Çay, her yıl bu mucizevi göçe ev sahipliği yapıyor.

İnci kefalleri neslini devam ettirmek için engel tanımıyor. Akıntının tersine yüzen balıklar yumurtalarını güvenli ve temiz sulara bırakmaya çalışıyor. İnci kefalleri akarsuya adeta meydan okuyor.

Van Gölü'ne özgü inci kefali üreme için akıntının tersine yolculuk ediyor



"Van balığı" olarak da bilinen inci kefali nisan ve temmuz ayları arası üreme dönemine giriyor, Van Gölü'nün sodalı suyundan tatlı sulara doğru zorlu bir yolculuk başlıyor.



Akıntının tersine yüzen ince kefalleri bentleri sıçrayarak aşıyor. Bu nedenle gölün incilerine 'uçan balıklar' da deniyor. Martılar da bu göçten payına düşeni almak için balık bendini mesken tutuyor.

Erciş'te her yıl binlerce kişinin gittiği balık bendi bu yıl boş kaldı



Yoğun ilgi gören göç, bu yıl salgın ve kısıtlama nedeniyle sessiz gerçekleşiyor.



İnci kefalinin neslinin korunması için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında denetimler de sürüyor.