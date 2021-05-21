Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonlarında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatla birlikte imha edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildi."

Paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri de yer aldı.