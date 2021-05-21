Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara imha edildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarında arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonlarında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatla birlikte imha edildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildi."
Paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri de yer aldı.
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