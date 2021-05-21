Yüksekova ilçesindeki Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, evinden çıkan Raziye Tuna, bir süre sonra ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde 112'ye gelen 'Rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bir süre sonra yardım istenen telefon numarasına ulaşılamazken, 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı.

Onlarca rögar arandı

Bölgedeki onlarca rögar arandı fakat Raziye Tuna bulunamadı. 7 saat aramanın ardından ekipler, saat 02.00 sıralarında ilçe girişindeki Yazlı Kampı civarında başka bir rögara baktı.

Burada Raziye Tuna'nın sesini duyan ekipler, itfaiye merdiveni ve halatla kurtarma çalışması başlattı.

Tuna, ekiplerin yaptığı çalışmayla yağmur suyu kanalından çıkarılarak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Tuna'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.