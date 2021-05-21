Korkuyla birlerine sığındılar. Annelerinin sıcaklığını aradılar. Bir otomobilin motor bölümünde dünyaya gelen 4 yavru kedi, sürücünün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Osmaniye'de aracına binen otomobil sürücüsü kedilerin seslerini duydu. Kendi imkanıyla çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine aracını servise götürdü.

Serviste askıya alınan otomobilin alt koruma sacı söküldü. Anneleri yoktu ama minik yavrular oradaydı.

4 kedi yavrusu bulundukları yerden özenle çıkarıldı. Anneleri de sonradan bulunan yavrular, sağlık kontrolü ve hayvanseverlerin sahiplenmesi için barınağa bırakıldı.