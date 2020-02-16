Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Tuzla'daki trafik kazasında yola savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Orhanlı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 70 EL 209 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden 41 AEH 367 plakalı panelvanla çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan ile Evren Yılmaz çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: trafik Kazası kaza İstanbulSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 07:40
Son Haberler
- 06:46
- 06:35
- 05:59
- 05:48
- 05:39
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan kamyonet 7 otomobile çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz