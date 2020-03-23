Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kaçak üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan 30 tonun üzerinde deterjan ve dezenfektana el kondu, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sahte temizlik ürünü üretimini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Sancaktepe'deki bir adreste sahte deterjan ve dezenfektan imal edildiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
1 kişi gözaltına alındı
Bilinen bazı markaların sahte ambalajlarıyla paketlenen ürünlerin piyasaya dağıtılmak üzere konteynıra yüklendiği belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Ürünlere el koyan polis, 1 kişiyi de gözaltına aldı.
Etiketler: İstanbul deterjan dezenfektan gözaltı sahte temizlik ürünüSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:48
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