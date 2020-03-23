Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sahte temizlik ürünü üretimini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe'deki bir adreste sahte deterjan ve dezenfektan imal edildiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

1 kişi gözaltına alındı

Bilinen bazı markaların sahte ambalajlarıyla paketlenen ürünlerin piyasaya dağıtılmak üzere konteynıra yüklendiği belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Ürünlere el koyan polis, 1 kişiyi de gözaltına aldı.