Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon aydınSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:58
Son Haberler
- 00:29
- 00:29
- 00:25
- 00:25
- 00:09
Sıradaki Haber
6 il için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz