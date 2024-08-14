İstanbul'da tersine göç sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

Bu çerçevede Türkiye'de, geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 412 bin 707 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişiyle Ardahan, 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Tunceli oldu.

İstanbul 581 bin 330 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay takip etti.

En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda

Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Geçen yıl iller arası göç edenlerden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet-acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet-acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

Türkiye'de 2023'te en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni, eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 447'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlama-iş bulma ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.