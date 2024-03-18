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Türkiye
AA 18.03.2024 20:48

İstanbul'da terör örgütü elebaşı posteri açan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü elebaşı posteri açan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18 Mart'ta çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul
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