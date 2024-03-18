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Türkiye
AA 18.03.2024 17:45

Bakan Bolat, İzmir'de organize sanayi bölgesini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 267 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Bolat, İzmir'de organize sanayi bölgesini ziyaret etti

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Bolat, yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

Organize sanayi bölgelerinin, ülkenin sanayileşme atağında çok büyük önem taşıdığını belirten Bolat, kümelenme projeleriyle gelişen organize sanayi bölgesi yatırımlarının AK Parti döneminde çok büyük bir ilerleme sağladığını kaydetti.

Bolat, organize sanayi bölgesi sayısını 190 civarından 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığında olmak üzere 382'ye çıkardıklarını anlatarak buraların üretime, ihracata büyük katkı verdiğini dile getirdi.

İzmir'in yıllık yaklaşık 24 milyar dolar ihracat, 13 milyar dolar da ithalat yaptığına işaret eden Bolat, sanayinin gelişmesinde yerli üretim ve ihracat pazarlarının artışının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Bolat, bakanlık olarak ihracatın artması için çok sayıda faaliyet yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen yılı rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak kapamıştık. 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımıza reeskont kredileri, Eximbank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programlarıyla tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz."

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilerin taleplerini aktardı.

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Ömer Bolat
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