Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.06.2026 08:09

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
[Fotograf: DHA]

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
DEAŞ İstanbul
Sıradaki Haber
Hakkari'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
İpsala Gümrük Kapısında 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:56
ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını imzaladı
08:58
Hakkari'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
08:08
45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı
07:37
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
07:42
Filistin'den işgalci İsrail hapishanelerindeki uyuz salgını için acil müdahale çağrısı
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ