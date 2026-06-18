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Türkiye
TRT Haber 18.06.2026 07:39

45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı

45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narko Pars' operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.

45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri "skunk tohumları"nın ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi.

Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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