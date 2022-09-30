Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket edilen kültür merkezine düzenlediği operasyonda B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H.'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:43
- 11:39
- 11:37
- 11:50
- 11:28
Sıradaki Haber
3 ilde dolandırıcılara operasyon: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz