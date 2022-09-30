Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde dolandırıcılara operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda materyal ve para ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı.
Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
20 ilde organize suç örgütlerine 'Müsilaj -2 Operasyonu'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz