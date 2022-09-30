İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.