Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.