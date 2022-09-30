Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 08:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser Tekirdağ
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