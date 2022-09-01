Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da terör operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.
Etiketler: İstanbul PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Balıkçılar ilk gün ağlarını dolu çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz