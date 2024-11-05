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Türkiye
AA 05.11.2024 05:11

İstanbul'da tehditle alıkoymaya 5 tutuklama

İstanbul Bağcılar'da, bir kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'da tehditle alıkoymaya 5 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında, bir kişinin alıkonulduğuna ait anların yer aldığı videoya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, aralarında Fenerbahçe'de bir taraftar grubunun liderliğini yapan C.G'nin de bulunduğu 7 zanlının B.İ'yi alıkoydukları, tehdit ettikleri ve peruk taktırıp videosunu çektikleri tespit edildi.

"Yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarına da karıştığı belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım'da operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 72 fişek ile balistik yeleğin yanı sıra 100 bin lira, 2 bin 500 dolar ve 315 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i tutuklanmaları istemiyle, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler C.G, İ.A, S.Ş, Ş.B. ve U.Ö'nün "birden fazla kişi tarafından birlikte iş yerinde yağma", "eziyet etme", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik diğer şüpheliler H.M.Ş. ve Y.A. hakkında ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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