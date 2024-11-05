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Türkiye
TRT Haber 05.11.2024 04:16

4 ile 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

4 ile 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

4 ile 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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Artvin Giresun Kar Yağışı Meteoroloji Rize Sağanak Trabzon Yağış
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